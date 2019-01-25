2 января на территории Алтайского края зарегистрировано 17 пожаров, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону. Практически все возгорания произошли в жилом секторе, в домах и квартирах.
Половина пожаров произошли от неосторожного обращения с огнем, вторая половина по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления.
Горели частные жилые дома в городе Барнауле (3 пожара), в Советском, Хабарском и Курьинском районах, бани в Новоалтайске и так далее.
Для тушения пожаров было привлечено 134 человека личного состава, задействовано 46 единиц техники. Также сотрудники МЧС выезжали на шесть ДТП.
Рекомендации спасателей остаются прежними – быть предельно осторожными с огнём и пожароопасными предметами. Источники повышенной опасности при низких температурах наружного воздуха - печное отопление, газовое и электрооборудование.
Во избежание пожара необходимо не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы, не допускать перекала печи, не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами, не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов, использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истёк, он в любой момент может стать источником возгорания и не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.