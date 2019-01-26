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Кузбасс будет развивать религиозный туризм

Новости
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В Кемеровской области предлагают развивать религиозный туризм. КузПресс со ссылкой на администрацию области пишет, что три епархии Кузбасской митрополии и Духовное управление мусульман Кемеровской области представили свои предложения.

Для посещения туристических групп предложили задействовать 18 объектов Кемеровской епархии, 11 объектов Новокузнецкой епархии, шесть объектов Мариинской епархии, а также семь объектов мусульман на территории Кузбасса.

Таким образом уже 8 января во время празднования Рождества для всех желающих будет организована такая туристическая поездка.

Автор: Рита Перегудова

#туризм #кемеровская область #религия