Алтайские налоговики оспорили претензии к «Моторному заводу» на 33 млн рублей

Новости 19.01.2019 19:52 183

Налоговая служба Алтайского края в рамках дела о банкротстве АО «Алтайский моторный завод», входящего в концерн «Тракторные заводы», пытается обжаловать включение в реестр кредиторов предприятия требования другой компании концерна — ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» на сумму более 33 млн рублей. Апелляционную жалобу суд рассмотрит 5 февраля.

Оба завода входят в российский концерн «Тракторные заводы», который помимо предприятий на Алтае и в Чувашии, включает в себя ряд заводов и юрлиц в Мордовии, Карелии, Владимирской, Курганской, Волгоградской и Липецкой областях. На сегодня весь концерн и его предприятия испытывают финансовые трудности, которые возникли в результате долга по кредиту, полученному в 2011 году. Право требования по нему позднее получил "Внешэкономбанк", который в 2017 году начал активную работу по взысканию, в том числе и через банкротные иски. Сумма долга концерна, а также заводов, ряд из которых выступили поручителями, по разным данным, составляет 70−90 млрд рублей, пишет Regnum.

Сложившаяся ситуация спровоцировала ряд банкротств. Ведущий свою историю с 1955 года Алтайский моторный завод, попавший в состав концерна «Тракторные заводы» в 2006 году, исключением не стал. На сегодня он находится под наблюдением, но в ближайшее время должна решиться его дальнейшая судьба — банкротить или нет. Причём срок наблюдения у АО истёк, но из-за того, что обеспечительными мерами проведение первого собрания кредиторов заблокировано, решение пока принять не могут. В это же время продолжают поступать претензии от кредиторов алтайского предприятия.

В ноябре 2018 года суд включил в реестр требование ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» в сумме 142,795 млн рублей, хотя временный управляющий алтайского АО возражал, мотивируя тем, что предприятия входят в одну и ту же группу компаний. Тогда же было удовлетворено и требование другого завода группы — ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» на сумму 33,203 млн рублей.

С решением о включении свыше 33,2 млн рублей в реестр не согласилось УФНС по Алтайскому краю и пытается обжаловать включение долга перед заводом из Чувашии в реестр. Заседание пройдёт 5 февраля.

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Сумма требований свыше 170 работников алтайского предприятия составляет 40,312 млн рублей и входит во вторую очередь реестра.