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Алтайские полицейские поймали «церковного» вора

Новости
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Полицейские задержали мужчину, который в конце ноября 2018 года похитил лоток с венчальными кольцами из церковной лавки Иоанно-Богословской церкви. Свою вину он отрицать не стал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, похитителя задержали на территории Кемеровской области. Он оказался 43-летним ранее судимым уроженцем Кемерова.

Задержанный свою вину в совершении кражи из церковной лавки не отрицает и уже возместил причиненный ущерб.

Отмечается, что предположительно кемеровчанин совершил и другие преступления на территории Алтайского края.

Расследование уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), продолжается.

Автор: Рита Перегудова

#происшествия