«Призрачный» бийский туркластер «Золотые ворота» получит 1,9 млрд рублей

Новости 04.01.2019 1:25 48

В ближайшие годы на развитие автокластера «Золотые ворота» в Бийске направят 1,9 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на управление региона по развитию туризма и курортной деятельности.

Соглашение администрация Бийска подписала с семью инвесторами, часть из объектов которых уже функционирует. Это «Арт-эко отель «Алтай», ТРЦ «Воскресенье», ТРК «Старый город».

По данным управления, на второй квартал 2019 года на площадке запланировано открытие комплекса придорожного сервиса «Горная страна» с кафе и магазином сувениров. Также в 2019 году начнется строительство торгово-логистического комплекса.

Также сообщается, что дополнительно ведутся переговоры с двумя потенциальными инвесторами из Бийска по созданию объектов, ориентированных на автопутешественников и экскурсионные объекты.

Напомним, ранее Ростуризм упрекнул правительство Алтайского края за невыполнение обязательств по строительству объектов по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в России на 2011-2018 годы». По словам замруководителя ведомства Николая Королёва, в регионе не готовы 4 проекта бийских «Золотых ворот». Сдвинуть с мёртвой точки объект не удалось за шесть лет.