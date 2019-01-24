Барнаулец пострадал при пожаре в квартире

Новости 05.01.2019 16:10 40

Утром 4 января в Барнауле загорелась квартира на 12 этаже в доме на улице Малахова. Пожарные эвакуировали четырех человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на момент прибытия первого пожарного подразделения из окна квартиры шел дым, было сильное задымление на площадке. Пожарные в спасательных масках эвакуировали трех человек на улицу, еще одного, успевшего надышаться продуктами горения в горевшей квартире, передали работникам скорой медицинской помощи.

Около двадцати минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. В результате пожара повреждены стены, дверной и оконные проймы квартиры, мебель и домашние вещи.

В тушении были задействованы 43 человека личного состава противопожарной службы и 12 единиц техники. Были привлечены работники скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожность при обращении с огнем.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что в крае практически ежедневно регистрируются пожары, произошедшие из-за неосторожного обращения с огнем, на которых получают травмы и гибнут люди, уничтожается годами нажитое имущество.

Не будьте беспечны! Помните: любая неосторожность при обращении с огнём может стать причиной непоправимой трагедии.