О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Часть проспекта Строителей в Барнауле перекроют на 2 дня

Новости
55
0

4 января в Барнауле начали ремонт на железнодорожном путепроводе на пересечении проспекта Строителей и Павловского тракта. Специалисты Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги заменят балки пролетного строения моста.

Как сообщает пресс-центр администрации города, на время работ изменится организация дорожного движения на этом участке. Ремонт продлится с 22 часов 4 января до 17 часов 6 января.

Также сообщается, что проезжая часть проспекта Строителей на время ремонта станет уже, изменится схема движения трамваев №5.

При движении с конечной остановки «Мясокомбинат» маршрут станет короче - трамваи будут останавливаться в Депо №1 (проспект Коммунаров). На движение пассажирских поездов ремонтные работы не повлияют.

Автор: Рита Перегудова

Фото: yandex.ru/maps

#барнаул #дороги