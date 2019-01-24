Часть проспекта Строителей в Барнауле перекроют на 2 дня

Новости 05.01.2019 17:02 46

4 января в Барнауле начали ремонт на железнодорожном путепроводе на пересечении проспекта Строителей и Павловского тракта. Специалисты Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги заменят балки пролетного строения моста.

Как сообщает пресс-центр администрации города, на время работ изменится организация дорожного движения на этом участке. Ремонт продлится с 22 часов 4 января до 17 часов 6 января.

Также сообщается, что проезжая часть проспекта Строителей на время ремонта станет уже, изменится схема движения трамваев №5.

При движении с конечной остановки «Мясокомбинат» маршрут станет короче - трамваи будут останавливаться в Депо №1 (проспект Коммунаров). На движение пассажирских поездов ремонтные работы не повлияют.