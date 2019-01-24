Полтора года и 33,5 млн рублей понадобились на расчистку озера на Алтае

Новости 05.01.2019 23:25 38

В Михайловском районе Алтайского края расчистили озеро Михайловское. Как сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии, специалисты занимались его экологической реабилитацией в течение полутора лет.

На расчистку направили 33,5 млн рублей, из них 8,7 млн рублей потрачено в 2018 году. В ходе работ с площади более 30 га специалисты удалили растительно-корневой слой, расчистили заросли камыша и убрали более 180 тысяч кубических метров загрязненных иловых отложений.

Таким образом после расчистки озеро углубилось и увеличилось в размерах. Его длина стала больше на 100 метров, а к ширине добавилось около 50 метров.