Четверть компаний из Сибири пострадали из-за хакерских атак в 2018 году

Новости 05.01.2019 19:16 59

Компания-разработчик программного обеспечения Positive Technologies провела опрос 192 крупных компаний из разных регионов России на предмет защищённости от кибератак. Как пишет «Сиб.фм», уровень защищённости региональных организаций оказался крайне низок.

В опросе участвовали организации из Приволжского, Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Отмечается, что в СФО сосредоточены 88% нефтегазовых предприятий и половина всех образовательных учреждений среди регионов, принявших участие в опросе.

При этом сибирские компании испытывают недостаток специалистов в области защиты информации, а 34% тратят на нужды информбезопасности менее 500 тысяч рублей, в то время как прямые потери от кибератак коснулись каждой четвёртой компании в регионе.

Инвестировать в информационную безопасность от 20 млн и выше готовы лишь четыре компании в Сибири.