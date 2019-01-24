Алтайский край получит 476 млн рублей на льготные лекарства

Новости 05.01.2019 20:10 42

На обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан в России распределены субсидии из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

Алтайский край получит 476,4 млн рублей. Всего правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей.

Отметим, то из регионов Сибири самую большую сумму (899,7 млн рублей) получит Красноярский край, 634,7 млн выделят Иркутской области, 626 млн рублей направят в Кемеровскую область и 617,1 млн рублей в Новосибирскую.

Омской области — 442,7 млн рублей, Томской - 239 млн рублей. 277,2 млн рублей уйдут в Забайкальский край, 220,1 млн в Бурятию, 130,3 млн получит Тыва, 94,3 млн рублей - Хакасия, 56,1 млн направят в Республику Алтай.

Согласно распоряжению, на полученные средства регионы закупят лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.