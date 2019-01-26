Архиерейская ёлка и богослужения. Чем заняться в Барнауле на Рождество

Новости 05.01.2019 22:10 59

В ночь с 6 на 7 января в Барнауле пройдет главная рождественская служба, однако за день до и после одного из главных православных праздников будет чем заняться барнаульским верующим.

6 января в алтайских храмах состоится служба Навечерия Рождества, а утром 7 января пройдут Божественные литургии.

По информации Алтайской митрополии, главная служба в ночь с 6 на 7 января пройдет в Покровском кафедральном соборе по адресу ул. Никитина, 137. В 17:00 там будет Всенощное бдение, в 23:00 – встерча архиерея, в 23:30 Божественная литургия архиерейским чином. Богослужение совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

В Дмитриевском храме (площадь Спартака, 10) 6 января в 17:00 — Всенощное бдение, в 00:00 — Божественная литургия.7 января: 9:30 — Божественная литургия, 12:30 — Рождественский концерт воскресной школы, 16:00 — Великая вечерня, утреня.

В Александро-Невском Соборе (ул. Антона Петрова, 221) 6 января в 6:40 - Ранняя Божественная Литургия, 8:40 - Поздняя Божественная Литургия с Вечерней Рождества Христова, 17.00 - Рождественское Всенощное бдение. Исповедь, 23:40 - Часы. 7 января в 00:00 - Ранняя Божественная Литургия. (Желающим причаститься на ночной Божественной Литургии, следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17:00), 8:40 - Поздняя Божественная Литургия, 17:00 - Великая Рождественская вечерня.

В Иоанно-Богословскои храме (Шумакова, 25 «а») 6 января в 17:00 — Всенощное бдение с Великим повечерием. Исповедь, 00:00 — Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. 7 января в 9:00 — Вторая божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь, в 17:00 — Вечернее богослужение. 8 января в 8:30 — Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.

В Иверскои семинарском храме при Барнаульском епархиальном управлении (ул. Ядринцева, 66) 6 января в 17:00 — Всенощное бдение, 00:00 — Ночная Божественная литургия. 9 января в 17:00 — Всенощное бдение.

8 января в 15:00 в концертном зале АГИК состоится традиционный Рождественский концерт «Архиерейская ёлка» с участием хоровых коллективов Барнаула (муниципальный хор им. А.Б. Тарнецкого, Барнаульский детский хор, певческие коллективы Покровского собора, Никольской церкви и духовных школ, воскресные школы храмов города). Вход свободный.

5 и 6 января в барнаульском концертном зале «Сибирь» (проспект Ленина, 7) состоится концерт «Рождественские встречи». На сцену выйдут финалисты четырех сезонов телепроекта «Поверь в себя». Вокалисты выступят в сопровождении оркестра «Сибирь» под управлением заслуженного артиста России Николая Комиссарова. Начало концерта в 17:00.

7 января в Парке спорта (улица Энтузиастов, 12в) состоится праздничная программа «Рождество на катке».

Напомним, в ночь празднования православного Рождества Христова с 6 на 7 января будет организована доставка горожан с ночной праздничной службы горским электрическим транспортом: