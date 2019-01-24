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В Бердске появится автовокзал

Новости
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РЖД планирует реконструкцию вокзала станции Бердск, а также создание на его базе транспортно-пересадочного узла, пишет «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на мэра Бердска Евгения Шестернина.

По словам мэра, в 2019 году планируется начать строительно-монтажные работы, а в 2020 ввести здание в эксплуатацию.

Отмечается, что также на вокзале будут предусмотрены площадки, которые позволят полноценно обслуживать маршруты городского и пригородного автотранспорта.

Кроме того, появится дополнительный сервис для пассажиров межгорода — маршрутное такси в аэропорт Толмачево Новосибирска, такси, «перехватывающая парковка» и прочее. Таким образом будет сформирован транспортно-пересадочный узел, обеспечивающий «бесшовную» интеграцию разных видов транспорта, заявил Шестернин. 

Проект вокзального комплекса в Бердске

Автор: Рита Перегудова

#транспорт #новосибирская область