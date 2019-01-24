Погоня в духе Голливуда развернулась в Камне-на-Оби

Новости 05.01.2019 18:11 50

В Камне-на-Оби нарушитель-таксист вечером 4 января попытался уйти от погони, но полиция оказалась быстрее. Видео снятое квадрокоптером опубликовали «Каменские известия».

Сообщается, что сотрудники Каменской ДПС в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» на въезде в Камень-на-Оби со стороны Барнаула попытались остановить автомобиль Тойота Калдина.

Как пояснил начальник ГИБДД МО МВД России «Каменский» Владимир Волков, водитель не подчинился законным требованиям и стал скрываться от полиции. Сообщение было передано всем патрульным автомобилям дежурившим в это время. На улице Каменской автомобиль остановили.

Водителем оказался мужчина возрастом около 50 лет. Внешних признаков алкогольного опьянения у него не было. По данному факту проводится проверка.