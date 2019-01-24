Губернатор Красноярского края призвал силовиков к дружелюбию и гостеприимству в ходе Универсиады

Новости 19.01.2019 20:33 102

Глава Красноярского края Александр Усс отметил особую значимость работы силовиков во время проведения Универсиады в Красноярске и попросил их быть более дружелюбными по отношению к гостям и участникам спортивного форума.

"Универсиада требует высочайшего уровня безопасности, но в то же время - проявления гостеприимства, дружелюбия и минимальных ограничений, как для гостей, так и для жителей нашего города и края. И я уверен, что мы сможем вместе, как обычно, "по-сибирски" решить и эту задачу", - цитирует губернатора "Интерфакс-Сибирь".

Глава региона также поблагодарил правоохранительные органы за слаженную работу при создании систем безопасности объектов Универсиады.

Ранее сообщалось, что 15 января для проверки систем безопасности на объектах Универсиады-2019 в Красноярск прибыл первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. В пятницу он также принял участие в заседании коллегии МВД.

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Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта.