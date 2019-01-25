Как будут расти цены на бензин в 2019 году?

Новости 06.01.2019 0:05 58

В январе на заправках крупных нефтекомпаний могут начать расти цены на бензин и дизель, пишет «Российская газета». Между тем, этот рост будет ограничен соглашением правительства с компаниями.

Разрешенный рост цен составляет 1,7%. Таким образом, литр АИ-92 в среднем по стране может подорожать на 71 копейку, литр АИ-95 - на 76 копеек, дизель - на 79 копеек, пишет издание.

В частности, рост цен на АЗС в низкий сезон обусловлен тем, что с 1 января вырастает базовая ставка НДС с 18 до 20%.

Суммарно по итогам 2019 года повышение цен должно вписаться в инфляцию, то есть повторения истории 2018 года не будет. Напомним, с начала 2018 года бензин подорожал в среднем на 8,2%.

По оценкам гендиректора АО «РК Интегратор» Виктора Костюкова, всего себестоимость литра бензина в 2019 году поднимется на 3,7 рубля. Потому как кроме повышения ставки НДС, на цены оказывает влияние повышение акцизов, а также снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.