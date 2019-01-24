В Барнауле пропал 18-летний юноша

Новости 05.01.2019 20:30 44

Волонтеры в Барнауле разыскивают 18-летнего Илью Албатовского. Как сообщается в группе «Лиза Алерт», он пропал еще 2 января.

Парень вышел из дома по адресу ул. Титова, 10 и не вернулся.

Его приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, глаза зеленые.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном на искусственном мехе, полосатый свитер, синюю шапку-ушанку, черные штаны и черные ботинки. Ушел с рюкзаком черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба звонить: 8−960−937−3703 (мама Татьяна), 8−906−941−5540 (инфорг Наталья), 8−800−700−5452 или 112.

Также родители обращаются с просьбой к водителям, оставлявшим автомобили недалеко от дома по ул. Титова, 10, проверить записи видеорегистраторов за 2 января.