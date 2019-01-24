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Лыжница из Алтайского края стала призером Кубка Скандинавии

Новости
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Алтайская лыжница Яна Кирпиченко стала бронзовым призером Кубка Скандинавии. Соревнования под эгидой FIS проходят в финском городе Вуокатти, сообщил «Алтайский спорт».

Накануне лыжники соревновались в дистанционных гонках классическим стилем. Россиянка Яна Кирпиченко финишировала третьей. Её опередили шведка Фрида Карлссон и норвежка Анна Къерсти Кальво. Всего в гонке приняли участие почти 90 лыжниц.

Тренер Артемий Гельманов рассказал журналистам, что для алтайской спортсменки это был важный этап подготовки к юниорскому чемпионату мира среди лыжниц, который пройдёт в финском Лахти в конце января.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: altaisport.ru

#спорт #алтайский край