Водитель автобуса «Барнаул-Новосибирск» оставил двух пожилых женщин на трассе

Новости 07.01.2019 16:15 48

Вчера, 6 января, водитель автобуса «Барнаул-Новосибирск» уехал без двух пожилых женщин. Пассажирки остались на трассе у кафе, сообщил «NGS».

Автобус с 35 пассажирами ехал из Барнаула в Новосибирск. Дочь одной из пассажирок рассказала, что водитель сделал остановку у кафе «Грань Алтая», но когда две женщины вышли из заведения, автобус уже уехал. Она намерена подать жалобу на водителя.

«Человек пожилой — он же может растеряться! Водитель, ты встань, скажи в громкоговоритель: «Граждане, смотрите, все ли пассажиры, едущие с вами, рядом?». Это же полное равнодушие людей!», - пояснила женщина.

После того, как автобус уехал, пассажирки пошли обратно в кафе. Около часа они выясняли, как добраться до Новосибирска.

В справочной барнаульского автовокзала отметили, что перевозчик разбирается в ситуации.

«А какое должно быть разбирательство? Они сели на следующий автобус, сейчас там должны забрать все вещи. Это у нас довольно часто происходит на «Грани Алтая» — они зайдут в кафе и сидят. Я позвонила в навигацию, которая строго следит, во сколько он отъехал — он отъехал ровно в 11 часов. Все 33 пришли, успели вовремя. Он же не будет стоять и ждать двух человек. Остальные возмущаются: «Что мы стоим?», и ему куда деваться?», — сообщили в диспетчерской компании ООО «Пассажирские перевозки», которая обслуживает рейс.

Также диспетчер добавила, что пассажиркам не нужно было дополнительно платить за следующий рейс.