Авария унесла жизнь человека в Шипуновском районе

Новости 07.01.2019 16:35 56

Вчера, 6 января, на 176 километре автодороги «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» в Шипуновском районе произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, сообщили «Политсибру» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, мужчина 1944 года рождения, управляя автомобилем Renault, не уступил дорогу авто, пользующемуся преимущественным правом движения, в результате чего столкнулся с автомобилем Toyota.

Водитель Renault погиб на месте происшествия, его пассажирам была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.