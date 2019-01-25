От Казани до Абакана: Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов на Алтай
Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов на 2019 год. В перечень рейсов вошли маршруты до Барнаула и Горно-Алтайска.
Согласно документации на официальном сайте Росавиации, всего из федерального бюджета на 2019 год выделяется 3,8 миллиардов рублей на программу субсидируемых полетов. В Алтайском крае и Республике Алтай льготные билеты можно купить по восьми направлениям:
Приобрести билеты по специальному тарифу могут следующие категории граждан:
- молодые люди в возрасте до 23 лет;
- женщина в возрасте свыше 55 лет;
- мужчина в возрасте свыше 60 лет;
- инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо;
- сопровождающий ребенка-инвалида;
- инвалид с детства II или III группы;
- имеющий удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
- в возрасте до 18 лет, на имя которого на определенный период текущего года оформлена путевка в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан».