От Казани до Абакана: Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов на Алтай

Новости 07.01.2019 19:45 71

Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов на 2019 год. В перечень рейсов вошли маршруты до Барнаула и Горно-Алтайска.

Согласно документации на официальном сайте Росавиации, всего из федерального бюджета на 2019 год выделяется 3,8 миллиардов рублей на программу субсидируемых полетов. В Алтайском крае и Республике Алтай льготные билеты можно купить по восьми направлениям:

Приобрести билеты по специальному тарифу могут следующие категории граждан: