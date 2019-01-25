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От Казани до Абакана: Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов на Алтай

Новости
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Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов на 2019 год. В перечень рейсов вошли маршруты до Барнаула и Горно-Алтайска.

Согласно документации на официальном сайте Росавиации, всего из федерального бюджета на 2019 год выделяется 3,8 миллиардов рублей на программу субсидируемых полетов. В Алтайском крае и Республике Алтай льготные билеты можно купить по восьми направлениям:

Приобрести билеты по специальному тарифу могут следующие категории граждан:

  • молодые люди в возрасте до 23 лет;
  • женщина в возрасте свыше 55 лет;
  • мужчина в возрасте свыше 60 лет;
  • инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо;
  • сопровождающий ребенка-инвалида;
  • инвалид с детства II или III группы;
  • имеющий удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
  • в возрасте до 18 лет, на имя которого на определенный период текущего года оформлена путевка в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан».

Автор: Анна Перевощикова

#авиасообщение #барнаул #республика алтай