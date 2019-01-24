Барнаульцев приглашают на массовые купания в проруби

Новости 07.01.2019 18:49 46

Сегодня, 7 января, на Пионерском озере в посёлке Булыгино пройдёт Рождественский праздник под девизом «Вечера на хуторе у Алтайских «Белых медведей». На празднике барнаульцы смогут искупаться в проруби, сообщается в официальной группе Федерации зимнего плавания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи».

По словам организаторов, в программе праздника будут спортивные и художественные номера, а также заплывы на 25, 50 и 100 метров вольным стилем. Всем участникам предоставляется баня и горячий чай.