Россиянам продлили срок уплаты штрафов со скидкой

Новости 07.01.2019 21:39 58

Сегодня, 7 января, в России вступил в силу закон о продлении двадцатидневного периода оплаты автомобильного штрафа со скидкой. Срок будет продлён, если извещение пришло с опозданием, сообщили «РИА-Новости».

Закон был подписан в конце прошлого года президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к ответственности лицу по почте заказным письмом, поступила после истечения двадцатидневного льготного периода, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление. Привлеченный к административной ответственности должен самостоятельно подать соответствующее ходатайство.

Сейчас водитель в течение двадцати дней после наложения штрафа имеет право оплатить только половину суммы.