Владимир Путин назначил районных судей в Алтайском крае

Новости 07.01.2019 22:13 48

В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ». В списке есть и представители Алтайского края.

Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, судьей Бийского городского округа назначена Светлана Корниенко, которая до назначения являлась мировым судьей судебного участка №7 Бийска. Судьей Центрального районного суда Барнаула стала Гузель Васильева, ранее она занимала должность помощника судьи по гражданским делам в Центральном районном суде краевой столицы. Судьей Третьяковского районного суда назначена Елена Гончарова, каких-либо данных о предыдущем месте её работы обнаружить не удалось. Срок полномочий назначенных судей — шесть лет.

Также на шестилетний срок судьей Новосибирского областного суда назначена Инна Выскубова. Она окончила Алтайский государственный университет по специальности «Юриспруденция», с 2015 года работала в Кировском районном суде Новосибирска.