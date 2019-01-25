Очаг бешенства выявлен в Волчихинском районе Алтайского края

Новости 19.01.2019 21:24 156

Случаи заболевания животных бешенством выявлены в селе Солоновка Волчихинского района Алтайского края. С 14 января здесь, согласно постановлению правительства региона, введен карантин.

Как следует из документа, уже в 20-х числах декабря лабораторным путем было установлено, что в Солоновке у животных действительно выявили бешенство.

Ограничительные мероприятия вводятся на территории домовладений, расположенных по адресам: улица Крупской, д. 1 - д. 16, а также улица Стариковых, д. 1 – д. 3.

Краевому управлению ветеринарии поручено обеспечить организацию карантина, а также разработать план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства, тем самым не допустив его дальнейшего распространения.