Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку в популярном интернет-магазине

Новости 07.01.2019 23:20 54

Горнолыжника из Новокузнецка оштрафовали за покупку солнцезащитных очков со встроенной камерой в интернет-магазине AliExpress. Приговор по уголовному делу о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, огласили в Куйбышевском районном суде, сообщил портал «Город новостей».

Осенью 2017 года новокузнецкий горнолыжник решил приобрести солнцезащитные очки со встроенной камерой, чтобы снимать свои заезды по трассам. Перед покупкой мужчина посоветовался с коллегой, который разбирается в технике, и оформил заказ на AliExpress. Стоимость очков составила две тыс. рублей. В октябре посылку из Китая отправили в Новокузнецк, но в Екатеринбурге в международном аэропорту сотрудники таможни обратили внимание на наименование, которое указано в почтовой квитанции. Выяснилось, что оборудование значится запрещенным на территории РФ. Данные получателя передали правоохранителям.

Вину в совершении преступления житель Новокузнецка не признал. Мужчина объяснил, что не знал о том, что подобный товар запрещён в стране, так как приобрести такие очки можно в свободном доступе в Интернете.

Куйбышевский районный суд обязал мужчину выплатить в доход государства штраф в размере 15 тыс. рублей.