Активисты требуют отдать Барнаульский планетарий в собственность Алтайского края

Новости 09.01.2019 14:14 70

Секретарь первичной партийной организации КПРФ Октябрьского района Михаил Чикин отметил, что дело не только в самом факте передачи здания, а в тратах, которые с ней связаны. Предположительно, на обустройство нового здания потребуется около 50 млн рублей.

В КПРФ считают, что «без того дефицитный бюджет Барнаула» не «потянет» такие траты.

«Может эти средства все-таки потратить на детей и детям же оставить планетарий?», - задаются вопросом в крайкоме.

Активисты также раздавали листовки, разъяснявшие горожанам ситуацию, сложившуюся вокруг Барнаульского планетария и «осуждавшие алчность священнослужителей и представителей власти».

Как ранее писал «Политсибру», судьба Барнаульского планетария вновь встревожила горожан в конце 2018 года после информации о грядущем переезде и передаче здания РПЦ. А все потому, что нового места пока так и не подыскали, хотя должны были определиться еще в середине лета. Ни сейчас, ни тогда (заявку на передачу культового здания обратно РПЦ подавали еще в 2012 году) идеально подходящего здания под нужды планетария не было.