Виктор Томенко: «Я не хотел бы быть губернатором на протяжении 20 лет»

Новости 09.01.2019 13:00 42

30 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал большое интервью ведущим краевым СМИ. Глава региона в общей сложности общался с журналистами около 3 часов, ответив примерно на 20 вопросов. "Политсибру" подготовил для своих читателей наиболее интересные высказывания губернатора. Речь шла о личной жизни и Instagram, оценках собственной работы, идеальном сроке пребывания у власти, зарплатах и инвестициях, кадровой политике, общении с Александром Карлиным, отношениях с муниципалами и, конечно, возможном социально-экономическом прорыве в отдельно взятом регионе. Фрагменты беседы, не вышедшие на сайте, можно будет прочитать в первом номере газеты "Политсибру" за 2019 год.

Губернаторская "шкала"

Как оценивает Виктор Томенко собственную работу

Давать себе оценку, по меньшей мере, некорректно. Я могу сам с собой размышлять о каких-то вещах. Что получилось, а что нет. Но это слишком глубокая внутренняя работа, боюсь, что донести ее до вас и до читателей будет слишком сложно. Что касается вопроса о том, можно ли дать оценку по прошествии 7 месяцев. Это были очень неравнозначные месяцы. Еще 27 мая большинство жителей Алтайского края даже не знали о моем существовании. Через 100 дней, 9 сентября, состоялись выборы губернатора. Передо мной стояли тогда две задачи: обеспечить нормальную управляемость и работу власти в Алтайском крае и войти в политику. До этого я не был в большой политике, не был членом какой-либо партии.

Поэтому прошедшие семь месяцев я разделил бы на два периода. Первый – обеспечение стабильности, нормальное прохождение периода «турбулентности» в межвыборный период. Второе - организация работы новой власти. Первые шаги концентрировались на подготовке качественных, улучшенных, эффективных, перспективных планов на последующие годы и 2019 год в частности. Наши планы мы стараемся транслировать через публичные обсуждения, презентации на заседаниях правительства, совещаниях и пр. По всем нашим планам наблюдается улучшение, увеличение, расширение и т. д.

Не все, что мне хотелось бы, случилось так, как представлялось. Не все удалось реализовать, но с основными задачами этого этапа справиться удалось. Объективно оценку работе губернатора, наверное, можно давать уже через семь месяцев, жители края могут давать оценку моей работе и вовсе каждый день. И эта оценка в таком формате дается, кстати, всем - от президента до главы сельсовета каждый день и каждый раз она может полярно меняться. Повторюсь, оценку давать можно, но сам себе я ее давать не буду.

Про слухи о возможном повышении

Правда ли, что нынешний губернатор имеет договоренности с замглавы администрации президента Сергеем Кириенко

Я не знаю, кто между собой обсуждает 2-летний срок губернаторства, о том, что якобы должен поднять статистику региону, а дальше уйти на повышение. Возможно, это оппоненты, возможно, это просто вброс. Такой разговор, если мы взглянем на других губернаторов, ведется обо всех. Когда еще я работал директором комбината в Норильске и не думал о политике, губернатором Красноярского края на протяжении 8 лет был Александр Хлопонин. И начиная со второго года, его все время отправляли в Москву. Однако этого так и не происходило. Когда же наконец он получил повышение, люди стали говорить: «Вот видите, мы же предсказывали…». Я человек, который к своим обязательствам относится очень ответственно и щепетильно. Обращаясь к избирателям, я говорил, что постараюсь быть хорошим губернатором. Это подразумевает посвящение этой работе всей своей жизни. У меня сейчас нет других планов о переезде куда-то. Я сегодня живу интересами исключительно Алтайского края, его экономики, его социальной сферы, его политики. Здесь голова должна быть включена 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Я чувствую иногда подтекст недоверия моему отношению к Алтаю. Понимаю, сложно людей убедить словами. У меня так случилось, и я очень рад, что первые мои контакты с людьми, которые живут здесь уже давно, с их достижениями и подвигами, меня не оставили равнодушным. Я убежден, что успешно руководить регионом можно только, если он живет в сердце. Сколько судьбой мне отведено быть руководителем Алтайского края, столько это будет нашей общей судьбой. Регион навсегда останется в моем сердце, где бы я дальше не работал.

Власть всегда должна быть временной. Я не хотел бы быть губернатором 20 или 25 лет. Оптимальный срок, когда ты можешь активно воплощать планы и не надоесть людям, измеряется 2 губернаторскими сроками. Даже если ты объективно был лучше всех, ради здоровья системы, поддержания демократии и сменяемости власти, надо уходить.

Личная жизнь

Как супруга губернатора относится к политике и стоит ли ждать барнаульской прописки в паспорте Виктора Томенко

Супруга моя живет здесь вместе со мной и собакой. С момента отъезда я, кстати, еще ни разу не был в Красноярске. Все сборы легли на плечи Татьяны Владимировны, и осенью она переехала окончательно. До этого за пару приемов она подготовила к отправке в Барнаул наши вещи. Иногда она живет, скажем так, между Москвой и Барнаулом, так как надо помогать дочери, которая учится в столице.

Татьяна Владимировна интересуется политикой только в меру интереса ко мне. Адаптировалась к Алтайскому краю она хорошо и быстро, жена поддерживала меня всегда - и в Норильске, и в Красноярске. Она нормально себе чувствует в свете, но у нее нет амбиций играть какую-то значительную роль в обществе. Она человек, который отвечает за наш дом. Появляться вместе мы будем на всех мероприятиях, где предполагается присутствие губернатора с супругой. Но, при этом не забывая о внутрисемейных обязательствах, так как у нас уже родители преклонного возраста, кроме того, требуется помогать дочери.

…Регистрация у меня в Москве с 2011 года, но я подал документы, чтобы выписаться оттуда и прописаться в Барнауле. Надеюсь успеть это сделать еще до конца января. Я думаю, что это ничего принципиально не меняет, кроме того, что я смогу голосовать на местных выборах и активно напрямую влиять на устройство нашей жизни. И я думаю, что это правильно - иметь местную прописку.

Диалог с Карлиным

Что обсуждают между собой бывший и нынешний руководители региона

Я нахожусь с ним в контакте, мы на регулярной связи. Как правило, у нас довольно широкая повестка. Я должен послушать разные мнения. Мнение критиков и оппонентов его деятельности себя ждать не заставляет, оно само приходит в этот кабинет и на этот телефон, но я должен услышать и другие доводы, чтобы быть объективным. Разговариваем о событиях, их причинах. Где-то он выступает инициативно, с советами и предложениями, которые я необязательно воспринимаю. Я к нему заезжаю иногда, встречаемся в Москве.

Существует много возможностей в деятельности сенатора с учетом определенного веса и авторитета Александра Карлина на федеральном уровне, если не в прямом решении вопросов, то в содействии, подготовке почвы для каких-то решений. Это хорошо и этим обязательно надо пользоваться. Никакой напряженности в наших отношениях нет. Карлин ушел в отставку не в связи с моим назначением. Это меня назначили после его отставки. Почему и как он принял это решение, им уже неоднократно публично объяснялось. Поэтому какие между нами могут быть противоречия?

Об аккаунте в Instagram

Кто занимается профилем Виктора Томенко в популярной соцсети

Пользуясь случаем, показываю, вот мой телефон и мой Instagram. Я подписан на 19 человек. Раньше не было необходимости заводить аккаунт, однако мой статус поменялся и потребности возникли другие. Мы с коллегами, с которыми формируем и реализуем информационную политику, пришли к выводу о необходимости использовать эти возможности. У меня есть 6927 подписчиков. Пока всего 7 публикаций, среди них посты из поездок на станцию Тягун, в Родинский район.

…Как эта штуковина работает, и какие возможности дает, я не знал и ориентировался на мнение своих коллег. Честно скажу, подписался нечаянно на журналистку из «Катунь 24», коллег рядом не было, и я полсуток искал, как отписаться. Потом стал подписываться на людей, от которых хотелось бы получать информацию, в основном на коллег по губернаторскому цеху, на некоторые краевые СМИ.

Предвосхищая вопрос, отвечаю – пишу в Instagram сам. Много времени на чтение и написание тратить не могу, поэтому выбрал тактику нечастых, но интересных постов. Подробная информация о моих поездках и посещениях представлена на официальном сайте региона, передается в СМИ, поэтому не вижу смысла отписывать это в Instagram и повторяться. С первых комментариев и приглашений на моей странице в соцсети установил правила. Посетители могут все читать, лайкать и комментировать. Отвечать на вопросы, как на обычные, идущие официальным порядком, я из-за занятости не могу. Поэтому я прошу Дмитрия Викторовича (Негреева) с Евгением Анатольевичем (Нечепуренко), чтобы они мне помогали с теми вопросами, которые считаю важными, запустить в работу. Это хороший источник прямой связи, еще одна возможность, добавляющая работу ведомствам, но и помогающая решить какие-то мелкие вопросы человека или населенного пункта. И это здорово!

Когда ждать прорыва

Возможно ли качественное улучшение жизни в Алтайском крае в ближайшем будущем

Я разные оценки слышал относительно того, был застой в Алтайском крае или нет. Что касается прорыва, вы себе его как представляете? Надо попытаться его визуализировать. Все ждали прорыва и продолжают его ждать, но все представляют его по-разному. Я вернусь к своей программе «Алтайский край. Энергия развития», своим предвыборным обещаниям. Первое, мы зафиксировали то, что есть очень много ситуаций, позиций, обстоятельств, которые нас устраивать не должны. Мы будем над ними системно работать и исправлять. Но очевидно, что они сложились не оттого, что кому-то лень было работать, просто люди на тот момент не знали, что с этим делать, и поправить их будет нелегко. Поэтому я некоторые шаги по поводу того, что мы собираемся делать, в программе своей обозначил.

Уже в текущих планах обычной нашей деятельности - реализация госпрограмм, расходование дорожного фонда, зарплата наших бюджетников, строительство новых объектов социальной сферы и их реконструкция. Если кто-то себе представляет, что прорыв - это когда наутро проснулся и стал гордиться, то я этого не обещал и не знаю, как это сделать и сомневаюсь, что кто-то знает.

Но то, что мы с вами и 2018 год заканчиваем с превышением всех фактических показателей на проценты, десятки процентов – это факт. И то, что наши планы на расширение, рост, увеличение в 2019 году относительно 2018-го - это тоже факт. Планы такие есть, мы их приняли, и будем продвигать. Даже то, что мы уже смогли спланировать и наметить, это хорошее движение вперед. Я уверен, что будет много оценок того, что это хорошо, но недостаточно. И я с этим согласен. Но мы должны быть реалистами. Я бы сам хотел поднять зарплату бюджетникам не на 11%, а на 30%, но так не бывает. Как только нам будут предоставляться какие-то возможности, мы будем их использовать. Где нам не предоставляется возможностей, мы будем их искать и создавать. Это сложный путь и здесь скачков не бывает. Прорыв, о котором говорит президент, визуализируется через шестилетние планы. Мы говорим о показателях к базовому 2017 году. Этот путь до 2024 года надо пройти. Требовать прорыв через 3 месяца бессмысленно, такого прорыва ни у кого не было.

На самом деле очень важная составляющая в нашей жизни – в том, что когда мы начнем достигать успехов, это придаст нам дополнительное вдохновение и ощущение того, что мы на правильном пути.

Об угрозе «реванша» со стороны «старой» команды

Опасается ли Виктор Томенко представителей предыдущего правительства и как его воспринимает политэлита

Не воспринимаю ушедших ранее людей из правительства как угрозу. Когда я только приехал, собрал правительство и сказал: «У меня есть указ президента, пока не состоятся выборы, я буду исполняющим обязанности. С сегодняшнего дня, согласно закону Алтайского края, вы все в отставке. Кто готов работать, продолжим работу. Я понимаю, чем вы руководствуетесь, какие у вас есть обязательства. Вы давно уже работаете, чувствуете на себе чиновничью, человеческую и управленческую ответственность».

Команды у меня не было, так как я был уверен, что проработаю председателем правительства Красноярского края до Универсиады, потому что очень многое было завязано на мне. Никому из старой команды я не обещал должность в случае, если стану губернатором. Мы все работали временно, до дня выборов. Остаться согласились почти все и, на мой взгляд, работали на совесть. Мы столкнулись с непростыми ситуациями, связанными с посевной, летними ураганами, но, в конечном итоге, период неопределенности прошли благополучно.

366 тысяч человек из 1 800 000 избирателей пришли 9 сентября на участки и проголосовали за меня. Можно по-разному относиться к этим процентам. Но они накладывают на меня меру ответственности и определенные требования как к моей, так и к работе сформированного позднее правительства. После вступления в должность я попросил «старую команду» продолжать работать до той поры, пока я не сформирую новую структуру правительства. И большинство вновь согласилось. Я сформировал структуру органов исполнительной власти, обновил правительство, сформулировал правила, по которым оно будет работать. Сейчас правительство состоит из 21 человека. Предыдущее состояло из 17. 19 уже назначено, остались вакантными кресла 2 зампредседателей.

…А потом в эту выстроенную систему я начал приглашать людей. Тех, кто работал раньше осталось совсем немного – 7, все остальные в правительстве не состояли. Кто-то работал в органах исполнительной власти, кого-то я пригласил из Красноярска.

Говоря про людей из так называемой «старой команды», я их такими не считаю. Все они пришли работать в новое правительство, некоторые на новые должности. Например, Александр Лукьянов работал в другом качестве, Ирина Долгова и т. д. Это правительство надо относить к вновь сформированному. Ко всем членам правительства я отношусь с равной степенью доверия.

От людей, которые уволились, я не жду ничего плохого. Люди уходили из правительства и из органов власти до моего назначения, в ходе моей работы в качестве и.о. губернатора, и после вступления в должность. Уходили с разным настроением, кто-то на заслуженный отдых, кто-то на другую должность. Я думаю, что люди, которые сегодня в правительстве не работают и не имеют передо мной каких-то обязательств как перед губернатором или работодателем, политическим соратником и т.д., имеют право на свои взгляды, интересы, которые они отстаивают. Я отношусь к ним, как к землякам, избирателям, жителям края. У нас могут быть несовпадение позиций, разногласия и другие ситуации нормального противостояния, но они основаны на других обстоятельствах.

Трудно с моей стороны давать оценку тому, что думает и чувствует политическая элита. Могу сказать, что я себя ощущаю вполне комфортно. За эти несколько месяцев я практически со всеми акторами нашей политической жизни познакомился, установил отношения, мы успели их в определенной мере развить – это обязательства и их исполнение, договоренности и их реализация, совместная работа для достижения чего-то, публичный спор или диалог, который не выходит за рамки приличия и человечности. Я со всеми людьми, в той или иной мере определяющими политическое лицо Алтайского края, отношения установил и доволен их развитием.

«Поход» из бизнеса во власть

Почему нынешний губернатор в свое время решил пойти на госслужбу

Всю свою жизнь я проработал на Норильском комбинате. Пришел на него в 1988 году, оттуда был командирован на учебу. Получил высшее образование, обучение совмещал с работой. Вернулся готовым специалистом, сделал карьеру. За это время Норильский комбинат из государственного предприятия последовательно превращался в акционерное общество. В 2010 году, проработав без недели 6 лет директором этого комбината, ушел из компании, уехал из Норильска, в котором я жил с рождения. К моменту увольнения из компании у меня не было точного решения, где я буду работать. В то время Лев Кузнецов – недавно назначенный губернатором Красноярского края, пригласил меня своим заместителем. У меня была готовность попробовать, помочь и я включился в работу. Через 1,5 года стал председателем правительства. С этого момента и до назначения в Алтайский край я работал первым заместителем губернатора и председателем правительства. Работал с 3 разными губернаторами. Этот уровень государственной службы требует от тебя довольно быстро формулировать свое отношение, свою позицию, входить в разные обязательства.

О росте зарплат в Алтайском крае

На сколько вырастут доходы жителей региона в 2019 году

Еще когда губернатором был Александр Карлин, сложилась система трехстороннего взаимодействия: профсоюзы, работодатели и власть. Такое соглашение было подписано на 2018 год, оно выполнялось. Можем констатировать, что средняя заработная плата за 2018 год вырастет относительно зарплаты 2017 года (цифры пока предварительные) на 11-12%. Т.е. те договоренности, которые были приняты сторонами социального договора, выполнялись и рост составил более 10%. Есть и другие индикаторы – подоходный налог за 11 месяцев вырос на 11%, т.е. это косвенный показатель роста дохода. На следующий год мы приняли бюджет и предусмотрели увеличение объемов фонда оплаты труда бюджетников без увеличения их численности. Увеличение на 11%, т.е. и зарплата этих людей подрастет в среднем на 11%.

Я во время предвыборной кампании неоднократно говорил, что у нас сложилась плохая ситуация по заработной плате. Она характеризовалась тем, что средняя зарплата по краю низкая. У бюджетников зарплата привязана к средней, коммерческие организации в свою очередь, ориентируются на бюджетников. Получается замкнутый круг. Если увеличить среднюю зарплату, то выиграют все. То, что мы делаем сейчас в сфере бюджета, заставляет думать и двигаться наших предпринимателей, поднимать зарплату своим работникам. Необходимо заметить, что «через дорогу» в Кемеровской, Новосибирской областях уровень заработной платы на аналогичных должностях другой. Я думаю, что мы с вами еще имеем объективный потенциал по выводу зарплат из тени – это один из показателей, почему наши средние показатели именно такие. Надо работать в этом направлении, работать аккуратно, создавая мотивацию людям выходить из тени. Задачи по подъему зарплаты не снимаются.

Я никогда не был предпринимателем, всегда был наемным работником. В силу своей работы и должностного положения я общался с людьми, которые управляют своими капиталами и владеют предприятиями. Их логику, интересы и где-то принципы, которыми эти люди руководствуются, я конечно понимаю. Мы будем и сами вкладываться в увеличение зарплаты там, где являемся работодателями. И создавать стимулы для тех, кто принимает эти решения самостоятельно.