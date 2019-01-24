Алтайские специалисты исследуют яичные продукты на содержание микробов

Новости 09.01.2019 16:35 38

Специалисты алтайской лаборатории исследуют яйца и яичные продукты на содержание микробов. Яйца являются хорошим питательным субстратом для микроорганизмов. Однако содержимое яйца (белок и желток) защищено от их проникновения скорлупой и подскорлупными оболочками. Свежеснесенное здоровой птицей яйцо, как правило, не содержит микробов, или содержит в малом количестве.

Стерильность яйца может некоторое время сохраняться, так как оно обладает естественным иммунитетом. Значительную роль в иммунитете играют содержащиеся в яйце бактерицидные вещества (лизоцим, овидин и др.). При хранении яйцо стареет и тем быстрее, чем выше температура хранения. Иммунитет его снижается и создаются условия для проникновения и размножения в нем микроорганизмов. Скорость порчи яиц зависит от температуры хранения, относительной влажности воздуха, состояния скорлупы, состава микрофлоры. Большое значение имеет состояние тары и упаковочного материала. Яйца с грязной и влажной скорлупой портятся значительно быстрее, чем с чистой и сухой.

Бактериальная флора поверхности яиц разнообразна. В ней имеются бактерии кишечника птиц, из воздуха, почвы и др. Это преимущественно бактерии группы кишечной палочки, протей, споровые бактерии, различные виды Pseudomonas, микрококки, споры плесеней. Могут встречаться и патогенные микроорганизмы (сальмонеллы, стафилококки). Известны случаи отравления при употреблении яиц и изделий из яичных продуктов.

В соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции, яйца птицы и продукты их переработки» исследуют на микробиологические показатели: патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, КМАФАнМ, БГКП. В жидких яичных продуктах - Staphylococcus aureus, бактерии рода Proteus. Такие исследования возможно провести в ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория».

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru