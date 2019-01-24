На охрану и защиту лесов в Барнауле выделили 6 млн рублей

Новости 09.01.2019 16:49 50

Новый годовой контракт на защиту, охрану и воспроизводство лесов объявила администрация Барнаула. Из бюджета города на мероприятия направили 6 млн рублей, говорится в документации на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. В этом году выделяемая сумма на природоохранные мероприятия на несколько сотен тысяч больше, чем в прошлые годы (ранее около 5-5,5 млн рублей).

Сообщается, что городские леса занимают площадь 4063 га. Среди прочих мероприятий указана высадка 1250 саженцев сосны.

Одновременно с выполнением работ осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины на основании договора купли-продажи, говорится в документе.