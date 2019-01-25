Президентское кадетское училище построят в Кемерове к 2020 году

Новости 09.01.2019 17:33 66

В Кемерове началось строительство Президентского кадетского училища. Строительство корпусов и пристроек планируют завершить к 2020 году, сообщил портал «VSЁ42.RU».

Информацию о начале строительства опубликовало Министерство обороны России. Первые ученики поступят в заведение уже в текущем году. В училище планируют внедрить новые методики обучения.

Проект кадетского училища, рассчитанного на 840 мест для учащихся 5-11 классов, разработан по типу уже существующих российских военных образовательных учреждений.