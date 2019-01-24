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Мужчина погиб в массовой аварии на Павловском тракте

Новости
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Сегодня, 9 января, в Барнауле произошла массовая авария. Погиб мужчина, сообщили «Политсибру» в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария произошла утром на Павловском тракте в районе дома № 323. Водитель, 1963 года рождения, управляя автомобилем Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Honda и «ГАЗель».

В результате ДТП водитель Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажирка этого же автомобиля доставлена в медучреждение для оказания помощи.

По факту аварии назначена проверка.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: Видео: Барнаул 22

#барнаул #происшествия