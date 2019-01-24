19 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко в качестве наставника принял участие в мероприятиях окружного этапа конкурса «Лидеры России» в Новосибирске, сообщает офсайт региона. В числе более 300 конкурсантов, прошедших отбор в регионах Сибири, 19 представителей Алтайского края.
«Очень важно, что в конкурсе участвуют представители разных профессий, разных сфер деятельности, разных регионов. Они имеют возможность познакомиться, установить личные связи... Может быть, для участников этого конкурса из всех его результатов (получения оценки, рекомендаций, обратной связи по поводу того, что надо совершенствовать в своих компетенциях) очень важно то, что больше нигде не приобретешь: это взаимодействие, взаимосвязи, это дружба и взаимопонимание. Поэтому конкурс «Лидеры России» - сегодня один из основных элементов кадрового отбора», - отметил Виктор Томенко.
По итогам первого конкурса «Лидеры России», проведенного в прошлом году, более 30 участников подали заявки на включение в резерв управленческих кадров органов власти Алтайского края. При этом в регионе используют десятки других программ, конкурсов по отбору лучших специалистов, присуждению премий и стипендий, в том числе губернаторских, по разным направлениям. Такие программы хорошо себя зарекомендовали, считает губернатор.
Виктор Томенко также ответил на вопрос о том, какими качествами должен обладать лидер XXI века:
«Базовое качество – это компетентность в вопросах, которыми занимается управленец. Второе условие – успешность, которая определяется результатами. Умение достигать результат – этим также должен обладать настоящий успешный лидер сегодняшнего дня. Инициативность - надо постоянно генерировать новые идеи, предложения, инициативы. И, конечно, целеустремленность, готовность идти к цели, несмотря на то, что иногда бывают поражения, неуспехи. Находить в себе силы и вести за собой людей - это также важнейшее качество и признак лидера».