«Находить силы и вести за собой людей»: Виктор Томенко о лидерстве в России XXI века

Новости 19.01.2019 22:36 375

19 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко в качестве наставника принял участие в мероприятиях окружного этапа конкурса «Лидеры России» в Новосибирске, сообщает офсайт региона. В числе более 300 конкурсантов, прошедших отбор в регионах Сибири, 19 представителей Алтайского края.

«Очень важно, что в конкурсе участвуют представители разных профессий, разных сфер деятельности, разных регионов. Они имеют возможность познакомиться, установить личные связи... Может быть, для участников этого конкурса из всех его результатов (получения оценки, рекомендаций, обратной связи по поводу того, что надо совершенствовать в своих компетенциях) очень важно то, что больше нигде не приобретешь: это взаимодействие, взаимосвязи, это дружба и взаимопонимание. Поэтому конкурс «Лидеры России» - сегодня один из основных элементов кадрового отбора», - отметил Виктор Томенко.

По итогам первого конкурса «Лидеры России», проведенного в прошлом году, более 30 участников подали заявки на включение в резерв управленческих кадров органов власти Алтайского края. При этом в регионе используют десятки других программ, конкурсов по отбору лучших специалистов, присуждению премий и стипендий, в том числе губернаторских, по разным направлениям. Такие программы хорошо себя зарекомендовали, считает губернатор.



Виктор Томенко также ответил на вопрос о том, какими качествами должен обладать лидер XXI века: