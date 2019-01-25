Главный алтайский антикоррупционер не признал своей вины – адвокат Вадима Надвоцкого

Новости 09.01.2019 18:30 58

Обвиняемый в получении взятки начальник Управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник Вадим Надвоцкий, вопреки появившейся ранее информации, не делал признательных показаний. Об этом «Политсибру» рассказал адвокат Надвоцкого Максим Гордеев.

По словам юриста, он не обладает информацией о том, что его клиент частично или полностью признал бы свою вину. При этом подробно раскрывать позицию защиты Гордеев не стал, сославшись на то, что его на подобные действия Надвоцкий не уполномочивал. Адвокат однако дал понять, что ни о каком признании вины речи не идет.

Между тем по данным «Политсибру», уже до конца рабочей недели суд вновь соберется для решения вопроса о продлении меры пресечения Вадиму Надвоцкому. Пока он находится в СИЗО. Срок пребывания под стражей истекает в воскресенье, 13 января. Предположительно, в четверг с ходатайством о продлении меры пресечения должен выйти следователь, который ведет данное уголовное дело – Виктор Ватутин.

Напомним, Надвоцкому предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ – получение взятки (ч. 6 ст. 290) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1). Если суд сочтет его вину доказанной, то антикоррупционеру грозит до 15 лет лишения свободы.

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Как уже сообщалось, Надвоцкого задержали в ноябре вместе с его бывшим коллегой Евгением Гречишкиным. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки – 5 млн рублей. По версии правоохранителей, в июле-сентябре 2018 года Вадим Надвоцкий вместе со своим экс-коллегой получил взятку от предпринимателя – руководителя предприятий. За эту сумму начальник дал подчиненным указание прекратить оперативно-розыскные мероприятия и другие проверки нарушений закона.

Этот факт выявили сотрудники краевого ФСБ и главного управления собственной безопасности МВД. Оперативники провели обыски по месту жительства и работы обвиняемых, а также на «иных объектах предполагаемых коррупционных связей».

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