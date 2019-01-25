Казахстан обзавелся «брендовым» Алтаем

Новости 09.01.2019 19:11 48

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переименовал Зыряновский район в Восточно-Казахстанской области в Алтайский район, а город Зыряновск в Алтай. Указ главы государства вступил в силу 3 января.

По данным местных СМИ, указ был принят спустя три месяца после того, как 28 сентября депутаты районного маслихата (местный представительный орган) и члены общественного совета проголосовали за переименование. Инициатива принадлежала местным депутатам.

Кстати, идею обсуждали осенью 2018 года на форуме «Алтай — золотая колыбель тюркского мира». Интересно, что аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов тогда говорил, что решение о переименовании будет экономически выгодным.

«Безусловно, переименование района будет экономически выгодно. Потому что понятие Алтай -брендовое. После изменения названия города, сюда потекут туристы. Для них необходимо создать достойные условия. С этой целью мы приводим в порядок улицы, которые не ремонтировались последние 30 лет, ремонтируем дорогу между городом и Усть-Каменогорском», - цитировал Ахметова МИА «Казинформ».

Отметим, что Зыряновский район учрежден в 1928 году. Село Зыряновское, которое позже стало городом Зыряновском, основано в 1791 году и названо в честь первооткрывателя месторождения полиметаллических руд Герасима Зырянова.