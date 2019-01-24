Казахстан обзавелся «брендовым» Алтаем

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переименовал Зыряновский район в Восточно-Казахстанской области в Алтайский район, а город Зыряновск в Алтай. Указ главы государства вступил в силу 3 января.
По данным местных СМИ, указ был принят спустя три месяца после того, как 28 сентября депутаты районного маслихата (местный представительный орган) и члены общественного совета проголосовали за переименование. Инициатива принадлежала местным депутатам.
Кстати, идею обсуждали осенью 2018 года на форуме «Алтай — золотая колыбель тюркского мира». Интересно, что аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов тогда говорил, что решение о переименовании будет экономически выгодным.
«Безусловно, переименование района будет экономически выгодно. Потому что понятие Алтай -брендовое. После изменения названия города, сюда потекут туристы. Для них необходимо создать достойные условия. С этой целью мы приводим в порядок улицы, которые не ремонтировались последние 30 лет, ремонтируем дорогу между городом и Усть-Каменогорском», - цитировал Ахметова МИА «Казинформ».
Отметим, что Зыряновский район учрежден в 1928 году. Село Зыряновское, которое позже стало городом Зыряновском, основано в 1791 году и названо в честь первооткрывателя месторождения полиметаллических руд Герасима Зырянова.
Согласно лингвострановедческому словарю, Алтай – это горный регион в Азии, расположен на территории России, Казахстана, Монголии и Китая. Также в словаре сказано, что Алтаем неофициально называют территорию, занимаемую Алтайским краем и Республикой Алтай.
По словарю русского языка, «Ал» значит главный, а «тай» — вершина или высота, ещё одно значение от монг. Алт — «золото».
Монгольский Алтай — центральная и восточная часть Алтайских гор, расположенная на границе между Монголией и Китаем, а Южный Алтай — хребет, отделяющий Казахстан и Россию от Китая.
Алтай также есть в Хакасии: Алтай — село в Алтайском районе, а также там есть Алтайское озеро.
В Татарстане есть деревня Алтай, в Ханты-Мансийском автономном округе тоже есть одноименное село.
В Казахстане также Алтай - аул в Курчумском районе и разъезд в Казалинском районе.
В Китае округ Алтай — уездная единица в составе Синьцзян-Уйгурского автономного района и городской уезд, административный центр округа Алтай.
В Монголии Говь-Алтай — аймак на юго-западе страны (ранее по-русски назывался Гоби-Алтайский аймак), а также город и три сомона (административно-территориальная единица, вроде района).