При пожаре в Кемеровской области погибли шесть человек, в том числе три ребенка

Новости 09.01.2019 19:45 59

Сегодня, 9 января, во время тушения пожара в одном из частных домов в поселке городского типа Тисульский спасатели обнаружили тела трех малолетних детей и троих взрослых. Возбуждено уголовное дело, сообщается в пресс-службе следственного комитета по Кемеровской области.

В частном доме на двух хозяев соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС. По прибытии были обнаружены тела пятилетней девочки, семилетнего мальчика, четырёхмесячной девочки, 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки. Предварительная причина пожара - короткое замыкание. В доме обгорел пластиковый потолок. Семью охарактеризовали положительно. Уточняется, что все погибшие, кроме 20-летней девушки, являются родственниками.

На месте происшествия работает следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты, а также сотрудники МЧС. В рамках расследования будет установлена причина смерти погибших и причина возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.