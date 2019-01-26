Автобус с Барнаульского автовокзала будет возить до Толмачево

Новости 09.01.2019 20:11 58

С 3 января маршрут автобуса «Барнаул - Новосибирск» продлили до аэропорта Томачево, сообщает пресс-служба Барнаульского автовокзала.

Рейс ежедневно (кроме среды) отправляется из Барнаула в 13:40. На автовокзал Новосибирска автобус приходит в 18:10, в аэропорт Толмачево - в 19:50.

Билет стоит 750 рублей. На рейсы до автовокзала билет обойдется в 620 рублей.

Кстати, услугу трансфера до Толмачево предлагает и Аэрофлот. Как уточнили «Политсибру» в компании, трансфер обойдется в 850 рублей, а с домашнего адреса - 1000 с доплатой за отдаленные районы.