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Алтайская прокуратура выявила ряд нарушений в Новоалтайске при выполнении работ по федеральной программе «Комфортная городская среда-2017» после обращений общественников. В октябре 2018 года в общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители Новоалтайска, возмущенные работой городской администрации, сообщили в пресс-службе организации.

«Рабочие не имели на руках документов, из-за чего возникало непонимание. У них не было измерительных и строительных инструментов, не знали, как подключиться к электричеству и воде, а потом у них еще и шланг пропал. Проложенный асфальт растрескался в тот же день, хотя они и пытались это скрыть, присыпав его песком. Игровой комплекс расположили прямо на земле. После первого же дождя баскетбольная площадка превратилась в болото. Покрасочные работы проводили зимой, из-за чего краска до сих пор липнет к рукам», - рассказал общественникам житель Новоалтайска Владимир Бурмистров.