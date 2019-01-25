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Алтайская прокуратура выявила ряд нарушений в Новоалтайске при выполнении работ по федеральной программе «Комфортная городская среда-2017» после обращений общественников. В октябре 2018 года в общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители Новоалтайска, возмущенные работой городской администрации, сообщили в пресс-службе организации.
«Рабочие не имели на руках документов, из-за чего возникало непонимание. У них не было измерительных и строительных инструментов, не знали, как подключиться к электричеству и воде, а потом у них еще и шланг пропал. Проложенный асфальт растрескался в тот же день, хотя они и пытались это скрыть, присыпав его песком. Игровой комплекс расположили прямо на земле. После первого же дождя баскетбольная площадка превратилась в болото. Покрасочные работы проводили зимой, из-за чего краска до сих пор липнет к рукам», - рассказал общественникам житель Новоалтайска Владимир Бурмистров.
«Выявлено отсутствие озеленения площадки, просадка асфальта на автомобильной парковке, подрядчиком данные недостатки не были устранены. Бездействие подрядчика было оставлено без внимания администрацией города. Прокурором Новоалтайска в адрес администрации внесено представление. Было допущено небрежное рассмотрение обращений граждан органами местного самоуправления. Кроме того, прокурору Новоалтайска строго указано на недопустимость некачественного рассмотрения граждан, - сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы Алтайской прокуратуры Людмила Жирякова.