В Алтайском крае плата за капремонт с января выросла на 6,5%

Новости 09.01.2019 21:30 72

Правительство Алтайского края установило на 2019 год минимальные размеры взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. По отношению к 2018 году прирост составил в среднем 6,5%. В предыдущие календарные периоды индексация составляла примерно 4,5%.

Как следует из постановления правительства региона, подписанного губернатором Виктором Томенко 29 декабря, взносы для владельцев помещений, расположенных в многоквартирных домах высотой 5 и более этажей, с 1 января увеличились до 5,26 рубля за кв. м. Годом ранее минимальный размер взноса составлял 4,94 рубля. Таким образом, он вырос на 6,5%. Для деревянных домов до четырех этажей размер взноса увеличился с 6,05 рублей до 6,45 рублей с кв. м или на 6,21%.

Плата за капремонт в кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домах до 4-х этажей включительно с начала года выросла с 5,49 рубля до 5,85 рубля за кв. м, или на 6,56%. Новые суммы напротив строки "капремонт" жители края увидят уже в своих январских квитанциях. Кстати, стоимость полного капремонта МКД высотой в 5 этажей без лифта оценивается в 31,5 млн рублей, высоток – в 89,4 млн.

Напомним, взносы на капремонт варьируются в зависимости от этажности и технических характеристик строения. Между тем по статистике собираемость платежей в регионе составляет 92 %. С начала реализации программы в крае отремонтировано 1008 МКД на сумму свыше 3 млрд рублей. Программа капремонта утверждена на период с 2014 по 2043 годы.