В Заринске тринадцатилетний подросток отравился газом и погиб

Новости 09.01.2019 21:50 55

В конце декабря прошлого года тринадцатилетний мальчик в Заринске скончался от отравления парами газа. Следователями организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что днем 31 декабря 2018 года подросток, находясь в спальне у себя дома, вдохнул пары газа из туристического баллона. Родители обратили внимание на ухудшение состояния ребенка и вызвали скорую медицинскую помощь. Реанимационные мероприятия результата не принесли, несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Следственный комитет по Алтайскому краю призывает родителей тщательно следить за состоянием здоровья своих детей и замечать любые изменения в поведении ребенка, чтобы вовремя предотвратить возможные негативные последствия.