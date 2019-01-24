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В Заринске тринадцатилетний подросток отравился газом и погиб

Новости
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В конце декабря прошлого года тринадцатилетний мальчик в Заринске скончался от отравления парами газа. Следователями организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что днем 31 декабря 2018 года подросток, находясь в спальне у себя дома, вдохнул пары газа из туристического баллона. Родители обратили внимание на ухудшение состояния ребенка и вызвали скорую медицинскую помощь. Реанимационные мероприятия результата не принесли, несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Следственный комитет по Алтайскому краю призывает родителей тщательно следить за состоянием здоровья своих детей и замечать любые изменения в поведении ребенка, чтобы вовремя предотвратить возможные негативные последствия.

Автор: Анна Перевощикова

#заринск #происшествия