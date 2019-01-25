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Крещенские морозы придут на Алтай в конце января

Новости
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По данным синоптиков Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Алтайском крае в конце января ожидаются морозы до -40°С. В период сильного холода возможно увеличение случаев обморожения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сильные морозы, а также аномально холодная погода наиболее вероятны в четвертой пятидневке и в конце месяца. В связи с этим увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий.

По словам спасателей, наиболее вероятными и опасными источниками ЧС природного характера для первого месяца в году в Алтайском крае являются: опасные природные явления, комплексы неблагоприятных метеорологических явлений (сильный снег, метели, ветер, и гололедно-изморозевые отложения на проводах). Также в январе продолжает оставаться высокой вероятность аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения и происшествий на автомобильном транспорте. Кроме этого в начале года ожидается сезонный подъём заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными заболеваниями. 

Автор: Анна Перевощикова

#прогнозы #алтайский край