Крещенские морозы придут на Алтай в конце января

Новости 09.01.2019 22:48 45

По данным синоптиков Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Алтайском крае в конце января ожидаются морозы до -40°С. В период сильного холода возможно увеличение случаев обморожения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сильные морозы, а также аномально холодная погода наиболее вероятны в четвертой пятидневке и в конце месяца. В связи с этим увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий.

По словам спасателей, наиболее вероятными и опасными источниками ЧС природного характера для первого месяца в году в Алтайском крае являются: опасные природные явления, комплексы неблагоприятных метеорологических явлений (сильный снег, метели, ветер, и гололедно-изморозевые отложения на проводах). Также в январе продолжает оставаться высокой вероятность аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения и происшествий на автомобильном транспорте. Кроме этого в начале года ожидается сезонный подъём заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными заболеваниями.