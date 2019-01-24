Беременная сибирячка выпала с 4-го этажа родильного отделения

«По факту падения 18 января 2019 года 37-летней беременной женщины с 4-го этажа родильного отделения областной больницы следственным отделом по Кировскому району СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

18 января из окна четвертого этажа Новосибирской областной больницы выпала 37-летняя беременная пациентка, её ребёнка сейчас пытаются спасти. На месте работают следователи, пишет портал НГС.

В областной больнице рассказали, что сообщили об инциденте в полицию — в пресс-службе пояснили, что ждут результатов расследования и пока не могут комментировать произошедшее. По информации посетителей больницы, ребёнка пациентки доставили в детскую реанимацию, врачи пытаются спасти ему жизнь.

Ранее пациент выпал из окна больницы в Калининском районе Новосибирска — он был тяжело болен.