Экс-замначальника алтайского МЧС пошел на повышение в Томскую область

Новости 09.01.2019 23:30 58

Президент России Владимир Путин 28 декабря прошлого года подписал указ о назначении полковника Олега Ерёменко руководителем ГУ МЧС по Томской области. Ранее Ерёменко занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщается на сайте областного ведомства.

Справка:

Олег Ерёменко родился 10 июня 1970 года в городе Алма-Ата Казахской ССР. В 1999 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, в 2005 году – Восточно-Сибирский институт МВД России. Службу начал в пожарной охране с февраля 1991 года в должности пожарного одной из военизированных пожарных частей Барнаула Алтайского края. С декабря 2015 года по август 2018 года – первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В числе его заслуг – ликвидация крупных чрезвычайных ситуаций и пожаров, среди них: пожар на ТЭЦ-3 Барнаула и природный пожар в Михайловском районе Алтайского края в 2010 году, паводок на территории Солонешенского, Советского, Алтайского, Смоленского районов Алтайского края в 2014 году, ликвидация последствий прохождения мощных ураганов в 2017 и 2018 годах, заторы на автомобильных дорогах Алтайского края в связи с сильными снегопадами, подтопление грунтовыми водами в Рубцовске в 2017 году.

Награжден медалями МЧС России «За отвагу на пожаре», «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», нагрудным знаком «Лучшему работнику пожарной охраны».