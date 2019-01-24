В Красноярске цены на проезд повысят почти на 20%

Новости 09.01.2019 23:51 49

Стоимость проезда в автобусах Красноярска увеличится на 20%. Повышение стоимости власти объяснили ростом затрат на перевозки, сообщила «Тайга.Инфо».

Согласно проекту постановления регионального правительства, цена проезда поднимется с 22 до 26 рублей.

«При проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности перевозчиков выявлено, что предприятиями за предыдущий и истекший период текущего года

получены убытки. В связи с чем, министерством, как уполномоченным органом, на основании материалов, представленных перевозчиками, выполнен расчет предельного тарифа. Установление тарифа на экономически обоснованном уровне в размере 26 рублей обеспечит рентабельную деятельность перевозчиков от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по городским маршрутам», - говорится в отчете об оценке проекта постановления.

Таким образом, повышение составит около 18%. Оно коснется только 48 маршрутов, которые регулируют власти. Предполагается, что билеты подорожают в марте.

Напомним, с нового года цены на проезд в общественном транспорте Барнаула выросли. В автобусе, трамвае и троллейбусе цена составляет 23 рубля, в маршрутках - 25 рублей. С 20 декабря прошлого года в Кемеровской области стоимость одной поездки в троллейбусе, трамвае, автобусе с обычным режимом движения составляет 20 рублей вместо 16. В Новосибирске билеты подорожали с 1 декабря 2018 года: на автобусы - с 19 до 22 рублей, на трамваи и троллейбусы — с 18 до 21 рубля, на метро – с 20 до 22 рублей.