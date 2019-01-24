«Без серьезных происшествий»: мэр Барнаула о прохождении новогодних праздников

Новости 10.01.2019 0:20 41

Сегодня, 9 января, на еженедельном совещании городских служб в администрации Барнаула подвели итоги проведения новогодних и рождественских праздников. По словам главы города Сергея Дугина, праздники прошли без серьезных происшествий, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В праздничные дни на предприятиях и организациях ЖКХ были назначены ответственные дежурные, определены графики работы персонала и режим работы аварийных бригад.

«Работа в праздничные дни организована в усиленном режиме, техническим персоналом проводились обходы и осмотры оборудования. В период с 30 декабря по 8 января серьезных коммунальных аварий не было. Во всех случаях выявления повреждений на объектах инженерной инфраструктуры восстановительные работы организованы в кратчайшие сроки. Контроль за ходом устранения осуществлялся ответственными дежурными администрации города, профильного комитета, администраций районов и предприятий», - рассказал председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Александр Кощеев.

Заместитель начальника - начальника полиции УМВД России по Барнаулу, полковник полиции Александр Майдоров отметил, что во время праздников в городе особо тяжких происшествий не зарегистрировано. Каждый день в патрулировании улиц было дополнительно задействовано 25 нарядов полиции.