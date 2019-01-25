Российским бюджетникам, «не учтенным» президентом, повысят зарплату на 4,3%

Новости 10.01.2019 0:45 64

Минтруд РФ рассказал, что в 2019 году зарплаты бюджетников федеральных госучреждений, которые не вошли в «майские указы» президента от 2012 года, будут проиндексированы. Повышение коснется более двух млн работников, сообщил «ТАСС».

Зарплаты «неуказным» бюджетникам будут проиндексированы с 1 октября 2019 года на 4,3%. В министерстве отметили, что повышение затронет работников учреждений социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы и др.

Напомним, в «майских указах» президента от 2012 года определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны были быть доведены до 100% или 200% от средних трудовых доходов по региону. Это учителя школы, работники культуры, соцработники, медсестры (100%), врачи, преподаватели вузов, научные работники (200%).